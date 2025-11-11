Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не будет больше «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о противостояниях своей бывшей команды с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также поделился мнением о популярности манчестерских клубов.

«Манчестер Сити» никогда не будет больше «Манчестер Юнайтед». А противостояние «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» никогда не будет популярнее противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Этого просто не случится, не может случиться. Исторически сложилось так, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда будут двумя самыми большими командами в этой стране. Не думаю, что это когда-либо изменится.

Командам, которые пришли позже, очень тяжело, это практически непреложно. Они [«Манчестер Сити»] могут завоевать больше трофеев и титулов, если продолжат побеждать, а «Юнайтед» не будет в центре внимания, но сложно представить, чтобы какой-либо клуб в этой стране когда-либо превзошёл «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» по размеру и статусу», — приводит слова Каррагера Daily Mail.