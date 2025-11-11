Скидки
Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не будет больше «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о противостояниях своей бывшей команды с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также поделился мнением о популярности манчестерских клубов.

«Манчестер Сити» никогда не будет больше «Манчестер Юнайтед». А противостояние «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» никогда не будет популярнее противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Этого просто не случится, не может случиться. Исторически сложилось так, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда будут двумя самыми большими командами в этой стране. Не думаю, что это когда-либо изменится.

Командам, которые пришли позже, очень тяжело, это практически непреложно. Они [«Манчестер Сити»] могут завоевать больше трофеев и титулов, если продолжат побеждать, а «Юнайтед» не будет в центре внимания, но сложно представить, чтобы какой-либо клуб в этой стране когда-либо превзошёл «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» по размеру и статусу», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
