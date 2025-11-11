Скидки
Виталий Кафанов отреагировал на недовольство Акинфеева проводами из сборной России

Комментарии

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отреагировал на недовольство голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева проводами из национальной команды. Ранее вратарь армейцев заявил, что всего, чего он удостоился после 15 лет выступлений за сборную, — это 16-секундный видеоролик.

«Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Акинфееву 39 лет, всю свою карьеру он провёл в ЦСКА. Из сборной России Игорь ушёл в 2018 году.

