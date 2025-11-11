Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: Помазуну в «Спартаке», как и Сафонову в «ПСЖ», надо ждать своего шанса

Кафанов: Помазуну в «Спартаке», как и Сафонову в «ПСЖ», надо ждать своего шанса
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о положении голкипера Ильи Помазуна в московском «Спартаке». Он проигрывает конкуренцию за статус основного вратаря красно-белых Александру Максименко.

«Понятно, что Илья Помазун хороший вратарь, что хочет играть. Но не надо забывать, что он попал в большой клуб, находиться в «Спартаке» — большая честь и мотивация каждый день тренироваться в этом клубе. Ему, как и Матвею Сафонову в «ПСЖ», надо ждать своего шанса. Он же раньше не был первым номером в «Спартаке», а Саша Максименко заслужил своё место. Он сыграл больше 200 матчей за клуб, не ошибается, но при этом имеет право на ошибку. Каждый вратарь должен заслужить это право. Когда придёт время Ильи, всё будет зависеть от него.

Наверное, это лучше, чем когда он полгода был без команды. Он тренировался в одиночку, а потом попал в «Спартак». Чего ему грустить?» — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Посмотреть бы на Хайкина в компании Селихова и Помазуна». Уникальный тренер из «Урала»
Эксклюзив
«Посмотреть бы на Хайкина в компании Селихова и Помазуна». Уникальный тренер из «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android