Кафанов: Помазуну в «Спартаке», как и Сафонову в «ПСЖ», надо ждать своего шанса

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о положении голкипера Ильи Помазуна в московском «Спартаке». Он проигрывает конкуренцию за статус основного вратаря красно-белых Александру Максименко.

«Понятно, что Илья Помазун хороший вратарь, что хочет играть. Но не надо забывать, что он попал в большой клуб, находиться в «Спартаке» — большая честь и мотивация каждый день тренироваться в этом клубе. Ему, как и Матвею Сафонову в «ПСЖ», надо ждать своего шанса. Он же раньше не был первым номером в «Спартаке», а Саша Максименко заслужил своё место. Он сыграл больше 200 матчей за клуб, не ошибается, но при этом имеет право на ошибку. Каждый вратарь должен заслужить это право. Когда придёт время Ильи, всё будет зависеть от него.

Наверное, это лучше, чем когда он полгода был без команды. Он тренировался в одиночку, а потом попал в «Спартак». Чего ему грустить?» — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.