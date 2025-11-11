Созин: сколько «Балтика» протянет в таком режиме? Я вижу две проблемы в ближайшем будущем

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре калининградской «Балтики» в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, говоря про первый круг РПЛ, нельзя молчать о «Балтике». Одно поражение, весёлая игра, футболисты из Первой лиги, которые просто оживают при Талалаеве! Максим Петров, например – человек в «Алании» играл, и никто о нём не знал. А сейчас – говорят все. Но главный вопрос: сколько в таком режиме они ещё протянут?

Я тут в ближайшем будущем вижу две проблемы. Первая – зимой за лидерами команды придут топ-клубы РПЛ. Тем более на фоне разговоров об ужесточении лимита. Второй – внутренний вопрос клуба. Боссы «Балтики» ведь могут захотеть большего, вложиться в Талалаева – и привезти ему статусных новичков. И вот здесь я боюсь, что в команду они не впишутся. Вот эта «химия» игроков, у которых средний уровень – примерно одинаковый, может сломаться. Очень хрупкое равновесие. Сейчас – есть физика, есть дисциплина, есть чёткие задачи Талалаева и его неприкосновенный авторитет. А если в команде появится новая яркая звезда со стороны, или даже не одна – будут ли эти компоненты также работать вместе? Так что мой прогноз: «Балтика» закончит сезон в топ-8, может, даже в топ-6, но из пятёрки они вылетят. Хотя даже место в топ-8 будет прекрасным результатом для сезона после Первой лиги – об этом тоже забывать не надо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Калининградская «Балтика», вернувшаяся в РПЛ под руководством главного тренера Андрея Талалаева, по итогам первого круга сезона-2025/2026 занимает пятое место. Балтийцы набрали 28 очков в 15 матчах, потерпев одно поражение, и отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на пять очков.