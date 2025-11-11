Тимур Гурцкая: Александр Соболев — балласт «Зенита»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«После матча в Кубке (с «Динамо». — Прим. «Чемпионата») я думал, что Соболев больше не выйдет в форме «Зенита» никогда. После матча с «Крыльями» если он ещё раз выйдет я, честно говоря, буду очень разочарован в Семаке. Я и так разочарован, но в этом случае буду окончательно.

Потому что Соболев не просто самый слабый игрок «Зенита», он даже слабее, чем выходящий 36-летний Ерохин. Он просто балласт команды», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».