«Я в нокауте, я труп». Конате — о первых тренировках Экитике после трансфера в «Ливерпуль»

«Я в нокауте, я труп». Конате — о первых тренировках Экитике после трансфера в «Ливерпуль»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате рассказал, как мотивировал соотечественника Уго Экитике после его перехода в стан мерсисайдцев в летнее трансферное окно. Действующие чемпионы Англии заплатили «Айнтрахту» € 95 млн летом 2025 года.

«Однажды я его немного подловил, но это было забавно. После одной из тренировок нам нужно было идти в спортзал, и, честно говоря, с какой интенсивностью мы тренируемся, это очень тяжело. И он устал. Я подошёл к нему и сказал: «Ну, пойдём в спортзал». А он мне ответил: «Я в нокауте, я труп». На самом деле, нам не обязательно идти в спортзал, но лучше пойти, потому что нас как бы «вызывают». Я посмотрел на него и две секунды молчал.

И я спросил его: «Ты хочешь попасть в сборную Франции или нет?» Через минуту он уже был в спортзале. Случай немного забавный, но потом он быстро понял, как это работает. В плане работы он очень трудолюбивый человек, и я в этом не сомневаюсь», — заявил Конате в интервью Canal+.

«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
