Константин Генич: Станкович атаковал журналиста, провокации там не было

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.
«То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер — актёр. Вот это была какая-то актёрская игра, где он пошёл в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.
- 11 ноября 2025
-
12:19
-
12:10
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:44
-
10:31
-
10:22
-
10:13
-
10:02
-
09:59
-
09:52
-
09:38
-
09:35
-
09:23
-
09:17
-
08:54
-
08:47
-
08:31
-
08:15
-
08:15
-
08:04
-
07:50
-
06:24
-
06:01
-
05:53