Константин Генич: Станкович атаковал журналиста, провокации там не было
Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер — актёр. Вот это была какая-то актёрская игра, где он пошёл в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.

