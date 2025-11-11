Сборная России возложила цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда

Футболисты сборной России посетили Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге. Игроки возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому жертвам блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Начинаем день с важного. Всей командой приехали на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале сборной России.

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Перу в Санкт-Петербурге.