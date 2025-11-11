Дзюба, Глушенков и три игрока «Локо» в символической сборной первого круга РПЛ — WhoScored

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба и вингер «Зенита» Максим Глушенков вошли в символическую сборную первого круга Мир Российской Премьер-Лиги по версии WhoScored. Кроме того, в число 11 лучших игроков стартовых 15 туров попали три футболиста «Локомотива» — Александр Сильянов, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв.

Единственным представителем ЦСКА в команде является защитник Игорь Дивеев. От действующего лидера РПЛ и чемпиона страны «Краснодара» в состав включены защитники Диего Коста и Лукас Оласа, а также полузащитник Эдуард Сперцян.

Фото: WhoScored

Символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored:

Максим Бориско («Балтика») — 7;

Александр Сильянов («Локомотив») — 7;

Диего Коста («Краснодар») — 7,5;

Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,2;

Лукас Оласа («Краснодар») — 7,1;

Алексей Батраков («Локомотив») — 7,8;

Эдуард Сперцян («Краснодар») — 7,5;

Максим Глушенков («Зенит») — 7,4;

Бителло («Динамо») — 7,4;

Артём Дзюба («Акрон») — 7,3;

Дмитрий Воробьёв («Локомотив») — 7,2.