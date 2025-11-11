Дзюба, Глушенков и три игрока «Локо» в символической сборной первого круга РПЛ — WhoScored

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба и вингер «Зенита» Максим Глушенков вошли в символическую сборную первого круга Мир Российской Премьер-Лиги по версии WhoScored. Кроме того, в число 11 лучших игроков стартовых 15 туров попали три футболиста «Локомотива» — Александр Сильянов, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв.
Единственным представителем ЦСКА в команде является защитник Игорь Дивеев. От действующего лидера РПЛ и чемпиона страны «Краснодара» в состав включены защитники Диего Коста и Лукас Оласа, а также полузащитник Эдуард Сперцян.
Фото: WhoScored
Символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored:
Максим Бориско («Балтика») — 7;
Александр Сильянов («Локомотив») — 7;
Диего Коста («Краснодар») — 7,5;
Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,2;
Лукас Оласа («Краснодар») — 7,1;
Алексей Батраков («Локомотив») — 7,8;
Эдуард Сперцян («Краснодар») — 7,5;
Максим Глушенков («Зенит») — 7,4;
Бителло («Динамо») — 7,4;
Артём Дзюба («Акрон») — 7,3;
Дмитрий Воробьёв («Локомотив») — 7,2.