Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Зенита» Хотулёв назвал «Краснодар» фаворитом РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Хотулёв назвал «Краснодар» фаворитом РПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Данила Хотулёв, ныне выступающий за «Оренбург», подвёл итоги первого круга Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выбрал лучшего футболиста по итогам 15 туров чемпионата — это Мирлинд Даку из «Рубина». Также Хотулёв обозначил главного фаворита РПЛ — это «Краснодар».

«Для меня лучший футболист лиги после первого круга — Даку. «Рубин» зависит от него настолько, насколько ни одна другая команда не зависит от своего игрока. Главный претендент на чемпионство — «Краснодар». Мне нравится, как команда играет. У них стала гораздо более сильная скамейка запасных по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Хотулёва Metaratings.

Материалы по теме
Шансы клубов на чемпионство в РПЛ. «Зенит» замыкает топ-3!
Истории
Шансы клубов на чемпионство в РПЛ. «Зенит» замыкает топ-3!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android