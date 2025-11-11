Скидки
Брат Захаряна прокомментировал слухи об интересе «Лиона»

Аудио-версия:
Давид Захарян, брат полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал в своем Telegram-канале слухи о возможном переходе своего брата во французский «Лион». Позднее данная публикация была удалена. Он отметил, что на данный момент интерес со стороны французского клуба существует лишь на уровне обсуждений, без конкретных предложений.

Брат футболиста также сообщил, что в настоящее время Арсен не акцентирует внимание на циркулирующих слухах.

«Конечно, интерес «Лиона» приятен, но сейчас все мысли Арсена связаны со следующей игрой нынешней команды. Он получает игровые минуты, добавляет креатива и постепенно завоёвывает место в стартовом составе», — заявил Давид Захарян.

Напомним, ранее в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что «Лион» заинтересован в аренде Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа игрока. Официальных комментариев от представителей клубов по этому поводу не поступало.

