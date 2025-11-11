Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин обозначил два момента, которые ему не нравятся в судействе

Андрей Аршавин обозначил два момента, которые ему не нравятся в судействе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в матчах Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. После первого круга первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

— У нас все нещадно ругают судей, чуть ли не после каждого тура. Согласны с этой критикой и не кажется ли вам, что арбитры зачастую ошибаются, потому что находятся под диким давлением?
— Мне в судействе не нравятся два вопроса. Первое: на мой взгляд, арбитры странно трактуют игру руками, которая никак не влияет на эпизод. Моему пониманию игры они не соответствуют. Второе: иногда арбитры слишком долго смотрят VAR, в то время как любой зритель максимум на пятом повторе понимает, что случилось, — приводит слова Аршавина «Российская газета».

Материалы по теме
Быстров ответил, какие команды занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android