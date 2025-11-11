Андрей Аршавин обозначил два момента, которые ему не нравятся в судействе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в матчах Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. После первого круга первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

— У нас все нещадно ругают судей, чуть ли не после каждого тура. Согласны с этой критикой и не кажется ли вам, что арбитры зачастую ошибаются, потому что находятся под диким давлением?

— Мне в судействе не нравятся два вопроса. Первое: на мой взгляд, арбитры странно трактуют игру руками, которая никак не влияет на эпизод. Моему пониманию игры они не соответствуют. Второе: иногда арбитры слишком долго смотрят VAR, в то время как любой зритель максимум на пятом повторе понимает, что случилось, — приводит слова Аршавина «Российская газета».