Экс-тренер «Ростова» Балахнин: нет гарантий, что Мелёхин и Вахания усилят «Динамо»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новости об интересе московского «Динамо» к двум защитникам ростовчан - Илье Вахании и Виктору Мелёхину.

«Жаль, когда уходят футболисты, которые уже чего-то добились в клубе. А Мелёхин и Вахания ещё и молодые ребята, у которых есть перспектива роста. Это всегда вызывает озабоченность. Но что ты сделаешь, если молодой футболист хочет расти и идти дальше. С «Ростовом» они не видят перспектив борьбы за лидирующие позиции, это объективно. Это присуще любому хорошему и амбициозному футболисту.

Но смогут ли Вахания и Мелёхин помочь «Динамо» Карпина? Никто не ответит, это очень спорная вещь. Насколько они хороши, насколько они усилят команду? Там есть защитники, и некоторые точно посильнее. Одно дело играть в команде, которая борется за попадание в первую десятку, другое — в чемпионской команде. Это совсем разные вещи, переход на другой уровень. Никто не скажет, потянут ли они этот уровень. Мелёхин и Вахания могут вырасти, но ключевое слово — «могут». Никто этого не гарантирует», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.