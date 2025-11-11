Олег Кононов: хочу уйти от разговоров о причинах неудач «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о результатах чёрно-белых в этом сезоне Лиги Pari. После 18 туров автозаводцы занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«Торпедо» может играть лучше и подтянуться выше в турнирной таблице. Всё зависит от нас, мы будем играть и добиваться побед. Это ведь самое главное, чтобы двигаться вверх. Ребята очень хорошо работают, и этот труд даст плоды.

Мы тоже не ожидали такой ситуации, что тут говорить. Неудачи — они такие, здесь много причин. Хочу уйти от этих разговоров: почему и отчего. Нужно двигаться в нужном направлении и не вспоминать то, что было. Прошёл первый круг, в первой игре второго мы взяли одно очко — с этого и начинаем», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.