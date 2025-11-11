Стала известна позиция «ПСЖ» по Шевалье после обвинений в фашизме в адрес вратаря

Французский «ПСЖ» выразил поддержку своему голкиперу Люка Шевалье, обвинённому ранее в фашизме за лайк под видео в социальной сети, в котором вице-президент Республиканской партии Жюльен Обер утверждал, что партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна выиграть выборы в случае второго тура.

Как сообщает издание L`Equipe, клуб поддержал вратаря после его слов о том, что лайк был поставлен неосознанно. По данным источника, в «ПСЖ» уверены в искренности заявления. Сообщается, что обе стороны выразили желание поскорее оставить этот вопрос позади.

В своей публикации в ответ на обвинения Люка Шевалье также заявил, что нападкам подвергся не только он, но и его семья.