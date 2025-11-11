Александр Григорян сравнил Деяна Станковича и тренеров «Спартака» с цыганами

Российский тренер Александр Григорян высказался о поведении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича и его помощников. После матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) сербский специалист поссорился с журналистом. Станкович остался недоволен вопросом корреспондента о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.
«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за 10 минут до конца. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят… Но они вели себя как цыгане.
Мне это так неприятно было. Он себя так ведёт, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?» Просто орут, кричат, выбегают», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 11 ноября 2025
