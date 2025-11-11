Скидки
Шевалье не согласовал свой ответ на травлю с «ПСЖ» и менеджером по соцсетям — L`Equipe

Шевалье не согласовал свой ответ на травлю с «ПСЖ» и менеджером по соцсетям — L`Equipe
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье самостоятельно написал пост в ответ на критику и обвинения в фашизме из-за лайка под политическим видео в социальной сети. Как сообщает издание L`Equipe, вратарь не согласовал свою публикацию с клубом и с личным менеджером по соцсетям.

«Он написал длинное сообщение около четырёх утра, чтобы утихомирить шум и успокоить нервы. Его спонтанная реакция типична для него: это реакция простого молодого человека с твёрдыми убеждениями, который выражает себя собственными словами. Не беспокоясь о формальностях и уделяя больше внимания содержанию, чем форме», — написал журналист издания Венсан Дюлюк.

В своём посте Шевалье заявил, что лайк был поставлен неосознанно, а также посетовал на травлю в адрес себя и своей семьи.

