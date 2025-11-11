Егор Титов: очень хочется, чтобы концовка года у «Спартака» прошла удачно

Ветеран «Спартака» Егор Титов подвёл итоги первого круга Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Красно-белые после 15 туров идут на шестом месте в турнирной таблице.

«В таблице плюс-минус всё закономерно. У «Динамо» проблемы. «Спартак» немного подтягивается к лидерам — «Краснодару», ЦСКА и «Локомотиву». Эти команды, скорее всего, будут решать большие задачи. Я надеюсь, что и «Спартак» их будет решать.

У «Спартака» впереди непростые матчи: дерби с ЦСКА и ответный матч с «Локомотивом» в Кубке России. Каждый матч от ножа, потому что ты играешь за «Спартак». Мне бы очень хотелось, чтобы ответный матч с «Локомотивом» прошёл так же успешно, как и первый. Не знаю, как сложится дальше, но очень хотелось бы, чтобы концовка года у «Спартака» прошла удачно, как было в прошлом году», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.