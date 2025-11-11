Скидки
«Нечего дёргаться». Владимир Быстров — о контракте Баринова с «Локомотивом»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о ситуации полузащитника Дмитрия Баринова в «Локомотиве». Действующий контракт опытного хавбека с железнодорожниками истекает следующим летом, ранее появилась информация, что в услугах Баринова заинтересованы ЦСКА и «Зенит».

«Ну агенты работают. Интересы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» там, всех перечислят, это понятно. Но вот сейчас ему надо определиться, если он с таким настроем будет продолжать играть за свой родной клуб, то ему и нечего дёргаться.

И «Локомотив» должен всё-таки договориться с ним, найти компромисс с контрактом и подписать его», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

