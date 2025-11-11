Скидки
Валерий Карпин оценил игру Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». В этом сезоне хавбек провёл семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

— Как вам Арсен Захарян в последнее время? Выходит на поле, дважды забил, правда, один отменили.
— Вы уже отменённые голы считаете? (улыбается)

— В нынешней ситуации, наверное, да.
— В этом и проблема. Для нас отменённый гол — уже хорошо. Это плохо. В целом не знаю, посмотрим. Сейчас он выходил на замену, опять недомогание, опять какая-то травма, потом опять вышел. Нет продолжения на постоянной основе, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

