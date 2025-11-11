Скидки
Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление

Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был исключён из сборной Испании, а испанская федерация футбола опубликовала заявление, в котором выразила своё удивление и недовольство из-за медобследования игрока, которое не было согласовано с национальной командой.

«Медицинская служба Королевской федерации футбола Испании выражает своё удивление и тревогу, узнав 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, что Ламин Ямаль в то же утро прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта.

Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной команды, который узнал о подробностях только из отчёта, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась рекомендация врача об отдыхе в течение 7-10 дней.

Учитывая сложившуюся ситуацию и неизменно ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока в приоритет, Королевская федерация футбола Испании приняла решение освободить игрока от этого вызова. Мы верим в его успешное выздоровление и желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Испании на официальном сайте Федерации футбола страны.

Новости. Футбол
