Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был исключён из сборной Испании, а испанская федерация футбола опубликовала заявление, в котором выразила своё удивление и недовольство из-за медобследования игрока, которое не было согласовано с национальной командой.

«Медицинская служба Королевской федерации футбола Испании выражает своё удивление и тревогу, узнав 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, что Ламин Ямаль в то же утро прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта.

Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной команды, который узнал о подробностях только из отчёта, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась рекомендация врача об отдыхе в течение 7-10 дней.

Учитывая сложившуюся ситуацию и неизменно ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока в приоритет, Королевская федерация футбола Испании приняла решение освободить игрока от этого вызова. Мы верим в его успешное выздоровление и желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Испании на официальном сайте Федерации футбола страны.