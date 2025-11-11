Гурцкая: зимой «Спартак» приобретёт Ракова, скорее всего

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая полагает, что московский «Спартак» в зимнее трансферное окно сделает попытку приобретения нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова. Футболист выступает за самарскую команду на правах аренды из «Локомотива».

– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретёт Ракова.

– Зачем?

– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы. В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Раков провёл 10 матчей за «Крылья» в рамках Мир РПЛ, забил пять голов и сделал две результативные передачи.