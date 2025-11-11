Созин: «Динамо» по игре — уровень «Сочи» и «Пари НН». Никого из топ-8 не обыграли!

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал игру московского «Динамо» в первой части Мир РПЛ. Команда Валерия Карпина идет на 10-м месте в турнирной таблице.

«Как положительно удивляет в РПЛ «Балтика», так же негативно – «Динамо». Давайте даже не лезть в разговоры о том, какой Карпин тренер и стоит ли ему совмещать работу в клубе и в сборной. Просто констатируем: сегодня «Динамо» по игре – уровень «Сочи» и «Пари НН». Никого из топ-8 они не обыграли! А если дома не забирать три очка с «Акроном», а проигрывать ему, то как тогда вообще решать какие-то большие задачи? Играть 15-20 минут из 90 – это хорошо, только очки за это не дают.

И если от «Динамо» ждали борьбы наверху, то от «Сочи» и Нижнего не ждали ничего. У первых – состав из арендованных игроков, новый тренер, у вторых – что-то не то с настроем. Если Шпилевский говорит, что его команда «к сожалению играет с теми, кто выше в таблице», а в таблице «Пари НН» – 16-й… Кажется, это очень чёткий посыл, что место клуба – в Первой лиге. Там будут команды, которые в таблице находятся ниже», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».