«В «Спартак» или «Динамо» — куда угодно». Карпин предложил Мостовому уйти из «Зенита»

Главный лавный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что в «Зените» россияне получают мало игрового времени. Он предложил полузащитнику Андрею Мостовому покинуть петербургский клуб, если тот хочет получать больше практики и доказывать свой высокий уровень.

«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — приводит слова Валерия Карпина интернет-портал Sport24.