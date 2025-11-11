Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В «Спартак» или «Динамо» — куда угодно». Карпин предложил Мостовому уйти из «Зенита»

«В «Спартак» или «Динамо» — куда угодно». Карпин предложил Мостовому уйти из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный лавный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что в «Зените» россияне получают мало игрового времени. Он предложил полузащитнику Андрею Мостовому покинуть петербургский клуб, если тот хочет получать больше практики и доказывать свой высокий уровень.

«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — приводит слова Валерия Карпина интернет-портал Sport24.

Материалы по теме
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android