Футбол Новости

Футболист «Крыльев» Бабкин высказался о травме Вадима Ракова

Футболист «Крыльев Совевтов» Сергей Бабкин высказался о травме Вадима Ракова. Игрок получил повреждение в начале сентября в расположении молодёжной сборной России. Ожидается, что Раков будет полностью готов к первому зимнему сбору самарской команды

«Конечно, травма Ракова — это потеря для нашей команды. Но я нисколько не сомневаюсь в тех партнёрах, которые сейчас выходят. Думаю, несмотря на травму Ракова, мы можем создавать опасные моменты впереди», — сказал Бабакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Права на 20-летнего полузащитника принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги форвард в 10 матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

