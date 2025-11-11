«Семак капитулировал в Самаре: выпустил Соболева». Быстров — о матче «Зенита» с «Крыльями»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Самое ключевое (в игре. — Прим. «Чемпионата») в том, что Семак на 61-й минуте берёт и капитулирует, выпуская Соболева. Смешно? Он с «Динамо» был худший на поле, но Семак его оставил. Ну реально худший. Ждёт, терпит, когда горят 1:3. Следующий матч. Что он думал?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.