«Семак капитулировал в Самаре: выпустил Соболева». Быстров — о матче «Зенита» с «Крыльями»

«Семак капитулировал в Самаре: выпустил Соболева». Быстров — о матче «Зенита» с «Крыльями»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Самое ключевое (в игре. — Прим. «Чемпионата») в том, что Семак на 61-й минуте берёт и капитулирует, выпуская Соболева. Смешно? Он с «Динамо» был худший на поле, но Семак его оставил. Ну реально худший. Ждёт, терпит, когда горят 1:3. Следующий матч. Что он думал?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

