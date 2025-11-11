«Семак капитулировал в Самаре: выпустил Соболева». Быстров — о матче «Зенита» с «Крыльями»
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50' 1:1 Глушенков – 56'
«Самое ключевое (в игре. — Прим. «Чемпионата») в том, что Семак на 61-й минуте берёт и капитулирует, выпуская Соболева. Смешно? Он с «Динамо» был худший на поле, но Семак его оставил. Ну реально худший. Ждёт, терпит, когда горят 1:3. Следующий матч. Что он думал?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:32
-
13:18
-
13:16
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:10
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:44
-
10:31