«Важно не забывать, что делали наши предки». Матвей Сафонов — о жертвах блокады Ленинграда

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о посещении национальной командой Пискарёвского кладбища, где футболисты почтили жертв блокады Ленинграда и возложили цветы к мемориалу.

«Всем привет. Уже ночью прилетел в Петербург, в расположение сборной. И первым делом сегодня мы поехали на мемориал, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, которые отдали свои жизни в битвах под Ленинградом. Очень важно помнить, чтить память, не забывать то, что делали наши предки», — сказал Сафонов в видеообращении в телеграм-канале.

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Перу в Санкт-Петербурге.

