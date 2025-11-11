Карпин обозначил, какая работа для него основная — в сборной России или в «Динамо»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о своей расстановке приоритетов между двумя должностями. Специалист заявил, что для него основная работа — это национальная команда России.

— В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

— Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге, — приводит слова Валерия Карпина интернет-портал «РБ Спорт».