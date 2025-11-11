Скидки
Кафанов: есть предпосылки, что Расулов может стать первым номером «Динамо» на долгое время

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы молодого голкипера московского «Динамо» Курбана Расулова, который дебютировал на уровне Мир Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Специалист считает, что Расулов может стать основным голкипером бело-голубых в долгосрочной перспективе.

«Курбан Расулов нравится, предпосылки к тому, что он может стать первым номер «Динамо» на долгое время есть. Но если он не снизит к себе требования, если вы его не захвалите в прессе, а он это будет слушать и думать, что уже всего добился. В обратном случае может и не стать», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

