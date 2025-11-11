Скидки
20-летний белорусский защитник отправился на просмотр в «Рубин»

Комментарии

Казанский «Рубин» пригласил на просмотр 20-летнего левого защитника «Арсенала» из Дзержиска и молодёжной сборной Беларуси Ивана Орешкевича. Об этом официально сообщила пресс-служба белорусской команды. Сообщается, что просмотр продлится до среды, 19 ноября.

«Во время международной паузы наш защитник попробует показать себя в казанском клубе. Рады за тебя, Ваня. Удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы дзержинского «Арсенала» в телеграм-канале.

Орешкевич выступал за молодёжные команды брестских клубов «Динамо» и «Рух». В «Арсенал» защитник перебрался из солигорского «Шахтёра» в марте 2023 года. На его счету два матча за сборную Беларуси U21.

