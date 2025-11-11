Скидки
Егор Титов высказался об отсутствии голов у россиян в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Егор Титов отреагировал на статистику, согласно которой, в первом круге Мир РПЛ за красно-белых забивали только легионеры.

— В первом круге у «Спартака» все мячи в РПЛ забили легионеры. Можно было когда-то ожидать такое, чтобы российские игроки не забили ни одного мяча за 15 туров?
— Мы помним тот ЦСКА, где играли Жо, Вагнер Лав, Карвальо — тогда ничего не говорили. В моё время были Маркао и Робсон, эти иностранцы делали результат. Сейчас у «Спартака» есть вратарь Максименко, есть Литвинов, Умяров и Денисов — этого достаточно. Вопрос — почему нет наших игроков, как в «Локомотиве» Воробьёв, Бакаев, Руденко и другие. Хотя Бакаев и Руденко — это спартаковские воспитанники. Не пригодились. Не знаю, под большие задачи они или нет.

У «Спартака» мне очень нравится Дмитриев. Я играл с его отцом. Признаюсь, что Игорь очень нравится мне. У него хорошая левая нога, футбольный интеллект. Дмитриев — действительно хороший футболист. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Есть линия атаки и есть линия обороны. Российские игроки в «Спартаке» — в линии обороны, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

