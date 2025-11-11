Скидки
Андрей Аршавин рассказал, при каком условии Станковича могут уволить из «Спартака»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о главном тренер московского «Спартака» Деяне Станковиче. Аршавин отметил, что если результаты красно-белых не улучшатся, серб может лишиться своей должности.

— «Спартак» сильно лихорадит. Как по-вашему, вся проблема в главном тренере сербе Деяне Станковиче? Он доработает до конца сезона?
— Игра «Спартака» точно зависит от Станковича, потому что он — главный тренер, он выбирает состав, тренирует команду. Не знаю, доработает Станкович до конца сезона или нет — это зависит от результатов. Если «Спартак» продолжит в том же режиме, то смена тренера назреет, — приводит слова Аршавина «Российская газета».

После первого круга Мир РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

