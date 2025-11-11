«Меня это задело». Мелкадзе — об игровом времени в «Ахмате» на старте сезона

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался об ограниченном игровом времени на старте сезона-2025/2026. В первых шести турах Мир Российской Премьер-Лиги форвард лишь раз провёл на поле больше 45 минут. В исходе первого круга на его счету три мяча и три результативные передачи в 14 играх.

— Начинали вы этот сезон не очень хорошо. Есть понимание, почему? Казалось бы, новый тренер, новые эмоции, новые игроки хорошего качества, вроде бы всё делается правильно. Или вас больше волновало, поставят в состав или нет?

— Меня это не волновало, но задело. Считаю, я неплохо выступил, как пришёл в «Ахмат» зимой. Мы выжили все вместе.

— Получается, вас должны были выпускать в составе по заслугам?

— Нет, я так не говорю. Но, даже судя по сборам, не сказал бы, что я их плохо провёл: тренировался, во многом себе отказывал, многое начал делать, чего раньше не делал. Например? Стал разные витамины пить, сельдереевый фреш утром. Много нюансов. Раньше мне на это было плевать, но когда вернулся из Грузии, то уже чуть‑чуть всё по‑другому», — рассказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».