Форвард «Ахмата» Мелкадзе заявил о желании выиграть трофей с клубом

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос об карьерных планах.

— Я доволен всем в личной жизни. Доволен всем: кто отвернулся от меня, кто остался со мной. Что себе пожелать? Пусть лучше будет всё у других, а я порадуюсь.

— А в профессиональном плане?

— Я бы хотел что‑то выиграть с »Ахматом», — заявил Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

По итогам первого круга «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиге. В активе команды 16 очков в 15 встречах. В Фонбет Кубке России клуб из столицы Чечни вылетел на стадии группового этапа Пути РПЛ, заняв четвёртое место в группе А.