Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: Станкович не хочет домой, он хочет остаться в «Спартаке»

Константин Генич: Станкович не хочет домой, он хочет остаться в «Спартаке»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренер московского «Спартака» Деяне Станковиче. Ранее сербский специалист допустил, что вскоре может покинуть клуб, а также заявил, что хочет домой к жене и дочке.

— Он очень хочет домой.
— Не, он не хочет домой. Он хочет остаться в «Спартаке», ты чего? Смотри, это желание… Вот вы меня критикуете, вы же меня и похвалите. Я тебе говорю. Это не бред, это нарциссизм, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.

Материалы по теме
Константин Генич: Станкович атаковал журналиста, провокации там не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android