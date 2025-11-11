Константин Генич: Станкович не хочет домой, он хочет остаться в «Спартаке»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренер московского «Спартака» Деяне Станковиче. Ранее сербский специалист допустил, что вскоре может покинуть клуб, а также заявил, что хочет домой к жене и дочке.

— Он очень хочет домой.

— Не, он не хочет домой. Он хочет остаться в «Спартаке», ты чего? Смотри, это желание… Вот вы меня критикуете, вы же меня и похвалите. Я тебе говорю. Это не бред, это нарциссизм, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.