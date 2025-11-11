Владимир Габулов раскритиковал кадровую политику московского «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов назвал неправильным решение руководства бело-голубых сменить главного тренера. В мае текущего года клуб покинул чешский специалист Марцел Личка. Летом его сменил тренер сборной России Валерий Карпин.

«Очевидно, что в «Динамо» были приняты неправильные решения: сначала в виде увольнения, а потом — назначения тренера. Отсюда и отсутствие результата. Такое иногда происходит в футболе. И это не говорит о том, что текущий тренерский штаб плохой или слабый. Это говорит о том, что просто здесь происходит определённое несовпадение. Отсюда и отсутствие результата.

Теперь нужно либо дать время этому тренерскому штабу в виде года-двух для того, чтобы строить команду, либо принимать кардинальные решения. Но слишком много кардинальных решений было в «Динамо» неправильно принято за последние годы. Торопились с отставками тренеров, хотя надо было какую-то стабильность выдержать», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.