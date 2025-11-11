«В футболе нет ничего невозможного». Габулов — о борьбе «Динамо» за призовые места в РПЛ

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов оценил шансы команды на попадание в тройку призёров по итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В футболе нет ничего невозможного. То, что сейчас произошла какая-то просадка в турнирном положении — это небольшая проблема для «Динамо». Гораздо важнее проблема — состояние команды, доверие тренера к футболистам, доверие руководства к тренеру. Здесь гораздо важнее это, плюс ментальная составляющая.

В каком состоянии сейчас находится команда, насколько она объединена и понимает требования тренерского штаба, насколько они готовы и мотивированы это реализовывать — проблема в этом может быть. Здесь сухим анализом и вопросами сложно дать определённый и однозначный ответ», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам первого круга московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 17 очков в 15 проведённых матчах. Отставание от располагающегося на третьей строчке «Зенита» составляет 13 очков.