«Они хорошо к нам относятся». Максим Митрофанов — о сборной США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная США по футболу не отказывалась играть с национальной командой России. Ранее появилась информация о возможном проведении товарищеского матча между россиянами и американцами.

«У них хорошее отношение [к нам]. Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что «мы не хотим с вами играть» или »не готовы это обсуждать», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.