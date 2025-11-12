Россия – Перу: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сейчас клубы и сборные из России могут проводить с иностранными соперниками лишь товарищеские матчи.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.