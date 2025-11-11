Гари Линекер оценил титульную гонку АПЛ после ничьей «Арсенала» и поражения «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке текущего сезона Английской Премьер-лиги. Его заявление последовало после того, как «Арсенал» сыграл вничью, а «Ливерпуль» потерпел поражение от «Манчестер Сити».
«Арсенал» в этом сезоне ни за кем не гонится, они на самом деле впереди, и это им поможет. Нахождение в таком положении означает, что если ты не проигрываешь матчи, то все будет в порядке. «Манчестер Сити», безусловно, набирает обороты, но «Ливерпуль» играет очень плохо. Если бы я был болельщиком «Арсенала», я бы чувствовал себя сейчас очень хорошо», — приводит слова Линекера Sportskeeda.
После 11 туров Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 26 баллов. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити», который занимает вторую позицию, на четыре очка. Тройку лидеров замыкает лондонский «Челси», набравший 20 очков.
