Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Россия – Перу: во сколько начало товарищеского матча 2025, где смотреть прямую трансляцию онлайн 12 ноября

Россия — Перу: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сейчас клубы и сборные из России могут проводить с иностранными соперниками лишь товарищеские матчи.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Сборная России объявила итоговую заявку на матчи с Перу и Чили
Комментарии
