Тренер Марку Силва может покинуть «Фулхэм» летом — Джейкобс

Комментарии

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва до сих пор не продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

По данным источника, в лондонском клубе обеспокоены таким положением дел, продление договора со специалистом является одним из приоритетов «дачников», однако сам португалец не спешит с этим. Нынешнее соглашение тренера с лондонцами рассчитано до лета 2026 года.

На данный момент «Фулхэм» с 11 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь одно очко отделяет команду от зоны вылета. В 11 матчах текущей кампании «дачники» одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Комментарии
