Генсек РФС: наша цель — возвращение в турниры, а не поиск соперников для товарищеских игр

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о выборе соперников для сборной России на 2026 год.

«Стоит ли в 2026 году ждать сильных соперников у сборной России? Мы прицеливаемся на первые четыре матча, соответственно, это весеннее и летнее окно. Принципиально уже почти договорились. Мы будем озвучивать соперников только после того, как подпишем соглашение. С летним окном нужна чуть большая проработка. Дальше, в том числе, будем исходить из возможности допуска и к международным соревнованиям. Потому что наша основная задача — возвращение в официальные соревнования, а не поиск соперников для товарищеских встреч», — приводит слова Митрофанова «Советский спорт».

