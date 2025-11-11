Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин заявил, что состав «Зенита» становится хуже

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что состав команды Сергея Семака становится слабее. После первого круга первое место в турнирной таблице Мир РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (33), тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

«Почему не удаётся [вернуть уверенное лидерство], лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, ещё так много играть.

Сейчас у «Зенита», по большому счёту, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Новости. Футбол
