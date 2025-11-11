Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин и Головин оставили записи в книге для почётных гостей Пискарёвского кладбища

Карпин и Головин оставили записи в книге для почётных гостей Пискарёвского кладбища
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и полузащитник национальной команды Александр Головин отметились в числе почётных гостей Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге. Утром 11 ноября футболисты сборной возложили цветы к мемориалу жертв блокады Ленинграда.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Накануне игры с Перу наша команда в полном составе посетила Пискарёвское мемориальное кладбище. Футболисты и тренеры почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, после чего Валерий Карпин и Александр Головин оставили записи в книге для почётных гостей», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Перу в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android