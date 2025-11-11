«Копенгаген» планирует усилиться защитником «Ньюкасл Юнайтед» — Shields Gazette

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швеции Эмиль Крафт заинтересовал «Копенгаген». Об этом сообщает Shields Gazette.

Датчане, вероятно, попытаются подписать шведа в январе. Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с «сороками» рассчитан до лета 2026 года. Крафт в нынешнем сезоне лишь один раз выходил в стартовом составе «Ньюкасл Юнайтед».

Эмиль Крафт выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с 2019 года, к этому моменту он принял участие в 106 матчах «сорок», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В послужном списке шведа также есть выступления за «Амьен», «Болонью» и другие команды.