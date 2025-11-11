Скидки
В РФС заявили, что на продаже пива клубы много не заработают

В РФС заявили, что на продаже пива клубы много не заработают
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что продажа пива на стадионах во время матчей Мир РПЛ не может стать мощным источником дохода клубов высшего российского дивизиона.

«Непосредственно на продаже пива на стадионах много не заработаешь. А вот привлечение дополнительной аудитории на матчи за счёт полноценных услуг кейтеринга может стать серьёзным подспорьем. За счёт предоставления соответствующего сервиса может увеличиться цена мест в отдельных секторах. Мы в этом абсолютно уверены, проанализировав мировой опыт», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

С 1 января 2005 года в России действует запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах. Некоторые чиновники поддерживают возвращение продажи пива на стадионах. Например, министр спорта России Михаил Дегтярёв считает, что слабоалкогольные напитки — часть культуры спортивных болельщиков.

