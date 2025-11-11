Габулов: нет поводов для критики «Зенита» — идёт рабочий процесс

Российский экс-футболист Владимир Габулов высказался о ситуации в «Зените». Он считает, что сейчас преждевременно критиковать сине-бело-голубых — в команде идёт рабочий процесс. Напомним, сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Я бы не стал сейчас критиковать «Зенит». Клуб на протяжении последних шести лет является ведущим клубом, и он приучил нас только к чемпионству. Но даже отсутствие в прошлом сезоне чемпионства РПЛ вызвало большую критику в отношении главного тренера «Зенита». А я бы сказал — лучшего нашего главного тренера в чемпионате России сегодня.

Но это нормальный процесс, когда немного проваливается результат. Сейчас поводов для критики «Зенита» нет или для обсуждения. Идёт рабочий процесс. Если говорить о матчах — кубок я бы не стал рассматривать, там зачастую бывает ротация, а чемпионат? В последнем матче «Зенита» «Крылья Советов» играли дома и очень качественно и агрессивно, поэтому «Зениту» было сложно», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.