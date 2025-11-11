Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе попросил «Реал» приобрести защитника «Ливерпуля» Конате

Мбаппе попросил «Реал» приобрести защитника «Ливерпуля» Конате
Комментарии

Нападающий Килиан Мбаппе обратился к руководству мадридского «Реала» и «лично порекомендовал» президенту Флорентино Пересу рассмотреть подписание своего соотечественника, защитника английского «Ливерпуля» Ибраимы Конате. Об этом сообщает каталонское издание E-Noticies.

С момента перехода в английский клуб из «РБ Лейпциг», французский центральный защитник Ибраима Конате принял участие в 148 официальных матчах во всех турнирах. За этот период в составе «Ливерпуля» Конате завоевал Кубок Англии и два Кубка Английской футбольной лиги.

Текущее контрактное соглашение Ибраимы Конате с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2026 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 55 млн.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе забил в четырёх «эль класико» подряд
Истории
Килиан Мбаппе забил в четырёх «эль класико» подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android