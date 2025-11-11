Мбаппе попросил «Реал» приобрести защитника «Ливерпуля» Конате

Нападающий Килиан Мбаппе обратился к руководству мадридского «Реала» и «лично порекомендовал» президенту Флорентино Пересу рассмотреть подписание своего соотечественника, защитника английского «Ливерпуля» Ибраимы Конате. Об этом сообщает каталонское издание E-Noticies.

С момента перехода в английский клуб из «РБ Лейпциг», французский центральный защитник Ибраима Конате принял участие в 148 официальных матчах во всех турнирах. За этот период в составе «Ливерпуля» Конате завоевал Кубок Англии и два Кубка Английской футбольной лиги.

Текущее контрактное соглашение Ибраимы Конате с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2026 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 55 млн.