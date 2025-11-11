Скидки
«Я в шоке». Тренер сборной Испании — об исключении Ламина Ямаля из национальной команды

Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на исключение крайнего нападающего Ламина Ямаля из состава национальной команды. Ранее стало известно, что накануне вингер «Барселоны» прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта, из-за чего не сможет помочь испанцам в ближайших матчах отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

«Я в шоке, никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией. Честно говоря, не думаю, что это попадает под определение нормального.

Вы ничего не знаете, до вас не доходят новости… И вдруг такое», — приводит слова де ла Фуэнте известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление
